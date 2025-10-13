Italia-Israele centri sociali al corteo proPal prima della partita Piantedosi | Massima attenzione

Ilgazzettino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UDINE - Il ritrovo è fissato a Treviso per le 15.15 in stazione dei treni, a Trento per le 13.30 nel quartiere Piedicastello. Ma appuntamenti analoghi sono previsti anche a Venezia e a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

italia israele centri sociali al corteo propal prima della partita piantedosi massima attenzione

© Ilgazzettino.it - Italia-Israele, centri sociali al corteo proPal prima della partita. Piantedosi: «Massima attenzione»

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele centri socialiItalia-Israele, centri sociali al corteo proPal prima della partita. Piantedosi: «Massima attenzione» - Ma appuntamenti analoghi sono previsti anche a Venezia e ... Si legge su ilgazzettino.it

italia israele centri socialiItalia-Israele, centri sociali contro la partita che si gioca a Udine: occupata la sede veneta della Figc - Da Venezia a Padova, attivisti pronti a raggiungere lo stadio del Friuli in occasione del match per la qualificazioni mondiali ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Centri Sociali