Italia Israele azzurri sempre più vicini ai playoff Ecco i rischi da evitare c’è ancora una volta la Svezia come nel 2018!
L’Italia si trova nuovamente di fronte al destino dei playoff per le qualificazioni mondiali, per la terza volta consecutiva. Ecco le possibili avversarie Dopo la sconfitta a Oslo contro una Norvegia in grande spolvero, le possibilità di qualificarsi direttamente sono svanite, relegando gli Azzurri al secondo posto del girone. La prestazione sottotono e alcune assenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Probabili formazioni Italia-Israele, le scelte di Gattuso: per Pio Esposito chance da titolare - Israele, partita decisiva a Udine: gli azzurri di Gattuso cercano la vittoria per blindare i playoff Mondiali, out Bastoni e in dubbio Kean ... Da fanpage.it
Italia, sfida decisiva contro Israele per i playoff Mondiali: ecco cosa serve - L’Italia può ancora qualificarsi ai playoff per i Mondiali 2026: tutto passa dalla sfida contro Israele. Scrive newsmondo.it