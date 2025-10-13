Italia - Israele | a Udine si gioca dopo la fine della guerra
AGI - Udine si prepara a ospitare Italia - Israele, all'indomani dell'accordo di pace che mette fine alla guerra a Gaza. Il ct della nazionale israeliana, non può che sottolineare l'emozione e la gioia per la giornata odierna e per quello che rappresenta. "Siamo parte del nostro popolo, che era molto emozionato, ma bisogna separare il calcio dal resto. Dobbiamo pensare solo al campo e a portare felicità al nostro popolo, dobbiamo essere molto concentrati sulla partita". Ha detto Ran Ben Shimon. All'andata gli azzurri vinsero 5-4 al termine di una gara rocambolesca ma domani sarà un'altra storia: "L'equilibrio è importante, non in tutte le partite si possono segnare 9 gol. 🔗 Leggi su Agi.it
