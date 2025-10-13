Tutto pronto per Italia-Israele, sesta partita del percorso della Nazionale di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: l’appuntamento è fissato per martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine, casa dell’Udinese. Un match cruciale per il girone di qualificazione, che vedrà gli azzurri scendere in campo in un contesto delicato sia dal punto di vista sportivo che di sicurezza. Italia-Israele, dove vederla in tv. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai 1, e in streaming su RaiPlay. Il contesto delle qualificazioni Mondiali. L’Italia si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Israele a Udine: quando si gioca, formazioni, dove vederla e sicurezza