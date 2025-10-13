Italia-Israele a Udine | quando si gioca formazioni dove vederla e sicurezza
Tutto pronto per Italia-Israele, sesta partita del percorso della Nazionale di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: l’appuntamento è fissato per martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine, casa dell’Udinese. Un match cruciale per il girone di qualificazione, che vedrà gli azzurri scendere in campo in un contesto delicato sia dal punto di vista sportivo che di sicurezza. Italia-Israele, dove vederla in tv. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai 1, e in streaming su RaiPlay. Il contesto delle qualificazioni Mondiali. L’Italia si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: italia - israele
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
L'Italia di Gattuso tra Estonia e Israele. Il sorprendente Milan senza Leao. Il momento di Sinner e le sfide di Eurolega (Bologna e Milano). E Carolina Kostner ci parla di Milano-Cortina 2026. https://tinyurl.com/2a3jc59t #InCampoConPardo #Azzurri #Milan #S - X Vai su X
?Israele-Italia, ecco chi è l'arbitro: un precedente fa paura alla Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Italia–Israele, chi gioca al centro dell’attacco Kean o Pio Esposito? Le probabili formazioni - La Nazionale di Gennaro Gattuso si prepara all’appuntamento di Udine, dove martedì 14 ottobre 2025 affronterà Israele in una gara chiave per la corsa verso il Mondiale 2026. Riporta tag24.it
Prossima partita Italia, quando gioca contro Israele nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 - Dopo la sfida all'Estonia, l'Italia di Gattuso si appresta a sfidare Israele, il match più delicato del girone sia per la composizione della classifica ... Come scrive fanpage.it