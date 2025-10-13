L’evento è considerato ad altissimo rischio, pronti elicotteri e droni oltre all’ausilio dei reparti speciali: il programma della manifestazione a Udine e i provvedimenti Si avvicina la sfida tra Italia e Israele, che oltre al campo sta facendo e farà ancora parlare per questioni che esultano dal risultato, la formazione di Gattuso e le possibili avversarie al playoff. Domani sera a Udine l’atmosfera sarà surreale all’interno del BluEnergy Stadium, con meno di 8mila biglietti venduti a fronte di circa 25mila a disposizione sulla carta. Un’altra partita si giocherà infatti fuori dal terreno di gioco, quella per garantire e mantenere l’ordine pubblico a fronte delle previste manifestazioni, nonostante la pace. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italia-Israele a rischio: le decisioni della Questura e la zona ‘rossa’