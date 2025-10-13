Italia Gattuso prepara una rivoluzione | ecco le possibili scelte contro Israele

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia, dopo la vittoria, si prepara a cambiare. Come annunciato dal CT Rino Gattuso, per la sfida di domani sera contro Israele la Nazionale scenderà in campo con il 3-5-2. Una scelta motivata dalla necessità di infondere maggiore solidità alla squadra contro un avversario che a Debrecen aveva messo in seria difficoltà gli Azzurri. L’obiettivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia gattuso prepara una rivoluzione ecco le possibili scelte contro israele

© Calcionews24.com - Italia, Gattuso prepara una rivoluzione: ecco le possibili scelte contro Israele

In questa notizia si parla di: italia - gattuso

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia

italia gattuso prepara rivoluzioneItalia, Gattuso cambia tutto contro Israele: ecco chi giocherà, la probabile formazione - 2 senza Bastoni e Kean per conquistare il secondo posto e i playoff Mondiali 2026 ... Come scrive sport.virgilio.it

italia gattuso prepara rivoluzioneGabbia, Cristante, Chiesa: così Gattuso prepara la mini rivoluzione d'ottobre - E Chiesa che sta tornando Chiesa e ora si sente pronto per la Nazionale lasciata all’Europeo di ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Gattuso Prepara Rivoluzione