Italia Gattuso prepara una rivoluzione | ecco le possibili scelte contro Israele

L’Italia, dopo la vittoria, si prepara a cambiare. Come annunciato dal CT Rino Gattuso, per la sfida di domani sera contro Israele la Nazionale scenderà in campo con il 3-5-2. Una scelta motivata dalla necessità di infondere maggiore solidità alla squadra contro un avversario che a Debrecen aveva messo in seria difficoltà gli Azzurri. L’obiettivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Gattuso prepara una rivoluzione: ecco le possibili scelte contro Israele

In questa notizia si parla di: italia - gattuso

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia

L'Italia di Gattuso tra Estonia e Israele. Il sorprendente Milan senza Leao. Il momento di Sinner e le sfide di Eurolega (Bologna e Milano). E Carolina Kostner ci parla di Milano-Cortina 2026. https://tinyurl.com/2a3jc59t #InCampoConPardo #Azzurri #Milan #S - X Vai su X

Kean, Retegui ed Esposito in gol per l'Italia di Gattuso, che vince 3-1 in Estonia e vede i playoff per il Mondiale 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Italia, Gattuso cambia tutto contro Israele: ecco chi giocherà, la probabile formazione - 2 senza Bastoni e Kean per conquistare il secondo posto e i playoff Mondiali 2026 ... Come scrive sport.virgilio.it

Gabbia, Cristante, Chiesa: così Gattuso prepara la mini rivoluzione d'ottobre - E Chiesa che sta tornando Chiesa e ora si sente pronto per la Nazionale lasciata all’Europeo di ... Scrive msn.com