Italia-Egitto bilaterale Al Sisi-Meloni a Sharm El-Sheikh

Sharm El-Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente egiziano Abdel Fattah Sisi a Sharm El-Sheikh, ha ricevuto la presidente del Consiglio Georgia Meloni a margine del vertice per la pace, alla presenza di Abdel-Atty, ministro degli Affari Esteri, dell'Immigrazione, degli egiziani all'estero, e del maggiore generale Hassan Rashad, capo della Agenzia di Intelligence Generale. Il portavoce della presidenza della Repubblica ha dichiarato che durante l'incontro, Al Sisi "ha elogiato lo sviluppo delle illustri relazioni tra Egitto e Italia, sottolineando l'importanza di continuare a rafforzare le relazioni bilaterali in vari ambiti, tra cui politico, commerciale ed economico, nonché di accrescere la reciproca cooperazione nell'energia, agricoltura, edilizia e costruzione, turismo, tra gli altri settori di interesse reciproco".

