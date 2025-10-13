Archiviata la vittoria per 3-1 con l’Estonia, l’Italia vuole proseguire su questa scia. L’obiettivo è quello di centrare una volta per tutte il secondo posto nel girone di qualificazione per il Mondiale, che garantirebbe l’accesso ai playoff. Tenendo conto della differenza reti, infatti, gli Azzurri non sarebbero in grado di raggiungere la Norvegia prima nel gruppo. La Selezione Tricolore può archiviare la pratica domani 14 ottobre con Israele, gara in programma alle ore 20:45 in quel dello stadio Friuli di Udine. Una partita fondamentale, che porta con sé strascichi extra campo. Il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso spera di vedere un’altra prestazione di alto livello da parte dei suoi ragazzi, che hanno ritrovato spirito, carattere e motivazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Italia, domani la sfida con Israele: Pio Esposito dal 1?