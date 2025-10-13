Ita Airways entra in Alis | rafforzata l’alleanza per il made in Italy e la mobilità sostenibile
Ita Airways ha ufficializzato il proprio ingresso in Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile che riunisce i principali protagonisti del trasporto, della logistica, dei servizi alle imprese e della mobilità sostenibile. L’adesione è stata formalizzata nel corso di una cerimonia a Fiumicino, che ha visto la partecipazione dei vertici della compagnia e di Alis. Alis, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: airways - entra
Trasporti, Ita Airways entra a far parte di Alis
Logistica, Ita Airways entra in Alis. Guido Grimaldi: Traguardo strategico
ITA Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, della logistica, dei servizi alle imprese - facebook.com Vai su Facebook
ITA Airways entra a far parte di ALIS - Un’adesione strategica per rafforzare la mobilità sostenibile, l’innovazione e la competitività del sistema Paese ITA Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ... Scrive trasportale.it
Trasporti, Ita Airways entra a far parte di Alis - Ita Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in Alis, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it