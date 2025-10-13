It | Welcome to Derry svelato l' inaspettato crossover con altri due classici di Stephen King
In arrivo su Sky e NOW a partire dal 27 ottobre, la serie ispirata all'universo di Stephen King conterrà legami con altre due opere seminali del re del Brivido, lo rivela Andy Muschietti. Il titolo della nuova serie tratta dall'opera di Stephen King, It: Welcome to Derry, in arrivo su Sky e in streaming su NOW a partire dal 27 ottobre, denuncia il legame col romanzo seminale portato sul grande schermo in due film diretti da Andy Muschietti. Lo stesso Muschietti, ideatore e produttore dello show, ha rivelato che, oltre a raccontare in dettaglio la genesi del clown Pennywise (Bill Skarsgård), la serie conterrà sorprendenti crossover con altri due classici di Stephen King, Shining e Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, racconto contenuto nella raccolta Stagioni diverse da cui è stato tratto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
It: Welcome to Derry, Bill Skarsgård non era certo di voler interpretare di nuovo Pennywise - Secondo quanto rivelato dall'ideatore, Bill Skarsgård era titubante all'idea di interpretare di nuovo Pennywise in It: Welcome to Derry. Come scrive comingsoon.it