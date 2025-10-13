Istruzione degli adulti | iscrizioni entro il 15 ottobre per l’anno scolastico 2025 26 Tutte le scadenze

È fissata al 15 ottobre 2025 la data limite per iscriversi ai percorsi di istruzione per adulti erogati dai CPIA. Il termine riguarda sia i corsi di primo livello sia quelli di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Le domande si presentano presso la sede centrale del CPIA o una delle sue sedi associate. L'articolo Istruzione degli adulti: iscrizioni entro il 15 ottobre per l’anno scolastico 202526. Tutte le scadenze . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

