Istruzione degli adulti | iscrizioni entro il 15 ottobre per l’anno scolastico 2025 26 Tutte le scadenze
È fissata al 15 ottobre 2025 la data limite per iscriversi ai percorsi di istruzione per adulti erogati dai CPIA. Il termine riguarda sia i corsi di primo livello sia quelli di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Le domande si presentano presso la sede centrale del CPIA o una delle sue sedi associate. L'articolo Istruzione degli adulti: iscrizioni entro il 15 ottobre per l’anno scolastico 202526. Tutte le scadenze . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CPIA verso l’autonomia: dal 2026 percorsi di istruzione tecnica senza intermediari, ma solo se aderiscono alla filiera. Come cambierà l’offerta formativa per adulti con la nuova sperimentazione ministeriale
Il rapporto dell'Ocse sull'istruzione scatta una fotografia inquietante dell'istruzione nel nostro Paese. Con pochi laureati, umanisti, senza lavoro e malpagati, e adulti incapaci di comprendere un testo appena complesso
