Israele | tutti gli ostaggi di Hamas sono stati liberati Consegnati alla Croce Rossa

I militari israeliani confermano: è con la Croce Rossa il secondo gruppo di ostaggi israeliani vivi, liberati dopo la lunga prigionia nella Striscia di Gaza. Su X, precisano che i 13 vengono ora consegnati alle forze israeliane nella Striscia di Gaza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Israele: tutti gli ostaggi di Hamas sono stati liberati. Consegnati alla Croce Rossa

In questa notizia si parla di: israele - tutti

“A tutti gli ebrei imputate le colpe del governo di Israele: Netanyahu ha slatentizzato l’odio antisemita. Demonizzazione anche a sinistra”

Gaza, Croce Rossa-Oms: “Rilasciare ora tutti gli ostaggi”. Israele chiede riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul tema

Israele, l'ordine di Netanyahu: "Conquistare Gaza City, tutti evacuati entro i 7 Ottobre"

Flotilla, rilasciati da Israele tutti gli attivisti ? mdst.it/48JWa8r - facebook.com Vai su Facebook

#Italia-#Israele, tutti a Udine: oltre 8mila biglietti venduti per la sfida delle qualificazioni Mondiali - X Vai su X

Gaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Si legge su iltempo.it

Gaza, tutti gli ostaggi ancora in vita consegnati da Hamas all'esercito israeliano - Tutti i 20 ostaggi ancora in vita sono stati consegnati da Hamas all'Idf dopo essere stati prelevati dalla Croce Rossa: Una Piazza degli ostaggi gremita a Tel Aviv ha seguito in diretta il momento sto ... globalist.it scrive