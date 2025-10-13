Israele Trump osannato alla Knesset con applausi e standing ovation 2 deputati espulsi per aver denunciato Genocidio - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo attimi di gloria, il discorso del tycoon è stato interrotto dalla protesta di 2 parlamentari che hanno denunciato il genocidio e hanno rivendicato il pieno "riconoscimento dello Stato di Palestina" Attimi di pura gloria per il Presidente statunitense Donald Trump arrivato oggi, 13 ottobr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele trump osannato knessetTrump alla Knesset: standing ovation e accoglienza trionfale in Israele VIDEO - Accolto da un lungo applauso e da una standing ovation, Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell’aula della Knesset, il Parlamento israeliano, dove si prepara a pronunciare un discorso ... Lo riporta ilgazzettino.it

Trump alla Knesset: "Israele ha vinto tutto, ora è tempo di pace", per il tycoon applausi e cappelli rossi in stile Maga - È il primo presidente degli Stati Uniti che parla al Parlamento israeliano dopo George W. Si legge su today.it

