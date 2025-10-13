Israele Trump osannato alla Knesset con applausi e standing ovation 2 deputati espulsi per aver denunciato Genocidio - VIDEO

Dopo attimi di gloria, il discorso del tycoon è stato interrotto dalla protesta di 2 parlamentari che hanno denunciato il genocidio e hanno rivendicato il pieno "riconoscimento dello Stato di Palestina" Attimi di pura gloria per il Presidente statunitense Donald Trump arrivato oggi, 13 ottobr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, Trump osannato alla Knesset con applausi e standing ovation, 2 deputati espulsi per aver denunciato "Genocidio" - VIDEO

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

Trump: "Israele, con il nostro aiuto, ha vinto tutto ciò che poteva con la forza delle armi. Ora è il momento della pace e della prosperità". E rivolgendosi a Netanyahu: "Bibi, ora puoi essere un po' più gentile. Non sei più in guerra" @ultimoranet - X Vai su X

La Stampa. . Il presidente americano Trump è arrivato in Israele. Ad accoglierlo sulla pista dell'aeroporto il premier Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara, il presidente Isaac Herzog, l'inviato speciale americano Steve Witkoff, così come la figlia del tycoon Iva Vai su Facebook

Trump alla Knesset: standing ovation e accoglienza trionfale in Israele VIDEO - Accolto da un lungo applauso e da una standing ovation, Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell’aula della Knesset, il Parlamento israeliano, dove si prepara a pronunciare un discorso ... Lo riporta ilgazzettino.it

Trump alla Knesset: "Israele ha vinto tutto, ora è tempo di pace", per il tycoon applausi e cappelli rossi in stile Maga - È il primo presidente degli Stati Uniti che parla al Parlamento israeliano dopo George W. Si legge su today.it