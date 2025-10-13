Israele rilasciati tutti gli ostaggi È arrivato Trump

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti gli ostaggi sono stati rilasciati dai miliziani di Hamas e sono in salvo in Israele: è arrivato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

israele rilasciati tutti gli ostaggi 200 arrivato trump

© Ilsecoloxix.it - Israele, rilasciati tutti gli ostaggi. È arrivato Trump

In questa notizia si parla di: israele - rilasciati

Flotilla, rilasciati i 4 parlamentari italiani arrestati: restano in carcere in Israele 473 attivisti

Gaza, Trump: «Raggiunto l'accordo. Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe». La firma oggi in Egitto, sabato i rapiti saranno rilasciati

Israele e Hamas firmano la prima fase della pace: ostaggi rilasciati entro lunedì, gioia a Gaza (VIDEO)

israele rilasciati tutti ostaggiIsraele, rilasciati tutti gli ostaggi. È arrivato Trump - Tutti gli ostaggi sono stati rilasciati dai miliziani di Hamas e sono in salvo in Israele: è arrivato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... Lo riporta ilsecoloxix.it

israele rilasciati tutti ostaggiTutti gli ostaggi (ancora in vita) di Hamas rilasciati dopo due anni. Seguiranno le salme di quelli morti. - I prigionieri, consegnati alla Croce Rossa, sono ora in Israele per le prime cure. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Rilasciati Tutti Ostaggi