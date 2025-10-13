Israele rilascia centinaia di prigionieri palestinesi | i primi bus accolti dalla folla in festa a Ramallah – Foto e video
Sono in corso le operazioni di rilascio dei 1.966 detenuti palestinesi scarcerati da Israele nell’ambito dello scambio con gli ostaggi israeliani, come previsto dall’«Accordo di pace» promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e mediato da Egitto, Qatar e Turchia. Alcuni autobus che trasportano i palestinesi rilasciati sono già arrivati a Ramallah, in Cisgiordania, dove sono stati accolti da una folla in festa. Altri, partiti dalla prigione del Negev, nel sud di Israele, sono diretti verso Gaza. La notizia è stata riportata da Al Jazeera. Tutti quanti saranno portati al Nasser Hospital, nel sud della Striscia, per l’assistenza medica. 🔗 Leggi su Open.online
