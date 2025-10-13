Israele rientrano da Gaza le bare con quattro ostaggi morti

Gli agenti di polizia israeliani hanno scortato le 4 bare contenenti i presunti resti di quattro ostaggi all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, dove saranno identificate. Sarebbero 28 in tutto gli israeliani deceduti nelle mani di Hamas. Le bare sono state consegnate alla Croce Rossa, che le ha poi portate alle truppe israeliane a Gaza. Le Forze di Difesa israeliane affermano di aver portato i corpi fuori dalla Striscia dopo una breve cerimonia in loro memoria. Il gruppo estremista che governa la Striscia lunedì ha rilasciato gli ultimi 20 ostaggi ancora vivi mentre Israele ha scarcerato circa 1950 detenuti palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, rientrano da Gaza le bare con quattro ostaggi morti

