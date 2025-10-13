Israele parla il ct Shimon | Sappiamo che contro l’Italia non è mai facile faremo del nostro meglio
Israele, il ct Shimon: «Dobbiamo pensare solo al campo e a portare felicità alla nostra gente». Le sue dichiarazioni Una partita dal peso enorme attende l'Italia: vincere è l'unico modo per garantirsi matematicamente i playoff e tenere viva la speranza di raggiungere il Mondiale, anche se attraverso un percorso tortuoso. Ma la sfida di Udine
In questa notizia si parla di: israele - parla
