Israele liberati i primi sette ostaggi Gli altri saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza L' attesa e le videochiamate con le famiglie | Stai tornando a casa ti amo - Video

Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza». Trump segue il rilascio sull'Air Force One: «La guerra è finita». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, liberati i primi sette ostaggi. Gli altri saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza. L'attesa e le videochiamate con le famiglie: «Stai tornando a casa, ti amo» - Video

Flotilla, ansia per i 40 italiani arrestati e rinchiusi nel carcere di Beer Sheva. Per essere liberati dovranno confessare “l’ingresso illegale” in Israele

Flotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per gli altri arrestati da Israele

Flotilla, liberati i 4 parlamentari. Apprensione per i 470 attivisti arrestati da Israele. C’è ancora una barca in navigazione verso Gaza

