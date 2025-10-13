Israele l' attesa | liberati i primi sette ostaggi Gli altri saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza Le famiglie | L' incubo è finito - Video 

Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza». Trump  segue il rilascio sull'Air Force One: «La guerra è finita». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Israele-Gaza, delegazione Hamas attesa al Cairo. Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

Netanyahu: "La mia è una missione storica e spirituale" | Attesa per l'offensiva, Israele intensifica raid su Gaza

Gaza, liberati i primi ostaggi: gli altri in arrivo alle 9 a sud della Striscia - 000 detenuti palestinesi; consegna affidata alla Croce Rossa internazionale

Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto

