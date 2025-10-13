(LaPresse) Segev Kalfon arriva in ospedale in Israele dopo essere stato liberato da Hamas nell’ambito del rilascio degli ultimi ostaggi da parte di Hamas siglato dall’intesa del piano Trump per Gaza. L’abbraccio con i familiari è emozionante. Il 27enne era stato rapito il 7 ottobre 2023 dai terroristi al Nova Festival, il rave nel Negev attaccato dai miliziani palestinesi, e ha trascorso 738 giorni di prigionia nella Striscia. Fino al febbraio 2025 la famiglia non aveva avuto notizie di lui. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, l'abbraccio emozionante tra l'ostaggio Segev Kalfon e i parenti