Israele in festa liberi altri 13 ostaggi Trump accolto da star a Tel Aviv | Questa pace è la cosa più grande che io abbia mai fatto
Un applauso collettivo scuote la Hostages Square di Tel Aviv, mentre i maxi schermi mostrano il convoglio che trasporta gli ultimi tredici ostaggi liberati da Hamas. Si chiude così il cerchio dei sopravvissuti restituiti a Israele nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti. Il primo gruppo, composto da sette persone, è già tornato a casa dopo 738 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza. Il ritorno a casa dopo due anni. Nel video diffuso dalla polizia israeliana, i veicoli della Croce Rossa scorrono lungo le strade del sud del Paese, diretti verso la base di Re’im, dove per alcuni è già avvenuto il primo abbraccio con le famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: israele - festa
Svastiche e scritte contro Israele alla Festa dell'Unità di Varese, poco prima dell’arrivo di Elly Schlein
Svastiche, SS e "Israele boia": le scritte alla festa di Varese dove è attesa la Schlein
Alla festa dell'Unitàllah. L'abbraccio di Pd e Avs al fan di Hamas che insulta Israele e Segre
Ciriani,sarò a partita Italia-Israele,sia festa pace dopo intesa "Il 14 sera sarò allo stadio di Udine per assistere alla partita tra Italia e Israele. Sarò lì per tifare la nostra Nazionale, sarò lì perché lo sport è sport e non può e non deve essere strumentalizzato. Trov - facebook.com Vai su Facebook
oggi nella giornata di festa per tutti - Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace - un pensiero dedichiamolo a chi non ce l’ha fatta! la sinistra radicale che sperava nella rivoluzione globale ma soprattutto a Francesca Albanese! chi mai più se la - X Vai su X
Gaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Secondo iltempo.it
Gaza, convoglio con ostaggi rilasciati scortato attraverso il confine nel sud di Israele - Centinaia di israeliani si sono schierati lungo le strade che portano alla base militare di Re'im, dove gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas sono stati ... Segnala lapresse.it