Israele in festa liberi altri 13 ostaggi Trump accolto da star a Tel Aviv | Questa pace è la cosa più grande che io abbia mai fatto

Un applauso collettivo scuote la Hostages Square di Tel Aviv, mentre i maxi schermi mostrano il convoglio che trasporta gli ultimi tredici ostaggi liberati da Hamas. Si chiude così il cerchio dei sopravvissuti restituiti a Israele nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti. Il primo gruppo, composto da sette persone, è già tornato a casa dopo 738 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza. Il ritorno a casa dopo due anni. Nel video diffuso dalla polizia israeliana, i veicoli della Croce Rossa scorrono lungo le strade del sud del Paese, diretti verso la base di Re’im, dove per alcuni è già avvenuto il primo abbraccio con le famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Israele in festa, liberi altri 13 ostaggi. Trump accolto da star a Tel Aviv: "Questa pace è la cosa più grande che io abbia mai fatto"

