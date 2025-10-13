Israele il presidente della Federcalcio | Giocare in costante pericolo ci rende più coraggiosi e legati al nostro Paese
Il presidente della Federcalcio israeliana Moshe Zuares ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia del match tra Italia e Israele a Udine. L’intervista a Zuares, presidente della Federcalcio d’Israele. Il 5-4 dell’andata ha avuto un finale nervoso: i vostri giocatori si sono lamentati. « È stata una partita pazza, ma corretta: solo le emozioni forti del finale hanno scaldato gli animi e tutto si è esaurito in campo ». Molti Paesi hanno chiesto l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive per quello che ha fatto a Gaza. Qual è la vostra posizione? « C’è grande ipocrisia in chi chiede la nostra sospensione e dimentica chi è stato attaccato il 7 ottobre, chi è stato tenuto in ostaggio per due anni e chi finora aveva rifiutato ogni proposta di fermare la guerra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Israele, il presidente federale Moshe Zuares: «Chi vuole nostra esclusione dimentica chi è stato attaccato. Non c'è giocatore che non abbia perso un amico» - In vista della partita contro l'Italia parla il numero uno del calcio israeliano: «Ci sentiamo sicuri ovunque andiamo, l'accoglienza di Udine un anno fa è stata ottima. Scrive msn.com
