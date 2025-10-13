Israele è il giorno della libertà | gli ostaggi a casa dopo 738 giorni

È il giorno della libertà per i 20 ostaggi ancora in vita, trattenuti da Hamas nella Striscia da 738 giorni. Il giorno nel quale "i figli torneranno alla loro terra" e partirà "un nuovo cammino, un percorso di ricostruzione, di guarigione e, spero, di unione dei cuori", come dice il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ieri Israele ha comunicato alle famiglie dei rapiti che si aspettava il loro rilascio tra le 4 e le 6 di questa mattina in tre località di Gaza e che sarebbe stato informato dalla Croce Rossa due ore prima del memorabile momento. L'attesa ieri era febbrile. Secondo alcune indiscrezioni, che nella tarda serata si rincorrevano frenetiche tra conferme e smentite, Hamas si sarebbe offerta di anticipare la tempistica, probabilmente in cambio di almeno due dei sette terroristi palestinesi condannati all'ergastolo di alto profilo detenuti da Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

