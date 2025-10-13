Israele è il giorno della libertà | gli ostaggi a casa dopo 738 giorni
È il giorno della libertà per i 20 ostaggi ancora in vita, trattenuti da Hamas nella Striscia da 738 giorni. Il giorno nel quale "i figli torneranno alla loro terra" e partirà "un nuovo cammino, un percorso di ricostruzione, di guarigione e, spero, di unione dei cuori", come dice il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ieri Israele ha comunicato alle famiglie dei rapiti che si aspettava il loro rilascio tra le 4 e le 6 di questa mattina in tre località di Gaza e che sarebbe stato informato dalla Croce Rossa due ore prima del memorabile momento. L'attesa ieri era febbrile. Secondo alcune indiscrezioni, che nella tarda serata si rincorrevano frenetiche tra conferme e smentite, Hamas si sarebbe offerta di anticipare la tempistica, probabilmente in cambio di almeno due dei sette terroristi palestinesi condannati all'ergastolo di alto profilo detenuti da Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: israele - giorno
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
trump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati
Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”
Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-primi-camion-d-aiuti-striscia-domani-e-giorno-ostaggi-AHWqQB8C #MedioOriente #Gaza #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Il 14 ottobre, giorno di Italia-Israele, la comunità palestinese e 357 associazioni sportive e organizzazioni della società civile porteranno la propria indignazione e rabbia per le strade della città di Udine - X Vai su X
Israele colpisce la leadership di Hamas a Doha. Il raid a sorpresa e la rabbia del Qatar - Israele ha colpito oggi la leadership politica di Hamas in Qatar, con un raid mirato che ha provocato una forte esplosione nel quartiere di Katara, a Doha. Lo riporta iltempo.it
Israele ha bombardato la capitale yemenita Sana’a per la seconda volta in cinque giorni - Giovedì pomeriggio Israele ha bombardato per la seconda volta nel giro di cinque giorni Sana’a, la capitale dello Yemen, che dal 2014 è controllata dal gruppo politico armato sciita degli Houthi, ... ilpost.it scrive