Israele e Gaza tra speranza dolore e ansia Questo grande giorno è sia la fine che l’inizio

Chi è tornato, chi ha perso tutto e chi vuole ricominciare: ogni storia oggi è sospesa tra l’incubo e un futuro senza nome. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Israele e Gaza tra speranza, dolore e ansia. Questo grande giorno è sia la fine che l’inizio

Gaza, Trump parla alla Knesset: “Israele ha vinto, ora la pace”. In Egitto oltre 20 leader per l’accordo: Netanyahu non va - Un’ospedale di Tel Aviv é stato allertato per la visita del presidente Usa Donald Trump a due dei rapiti rilasciati questa mattina da Hamas, i fratelli Gali e Ziv Berman. Scrive ilfattoquotidiano.it

491 giorni da ostaggio. Storia di Eli Sharabi nei tunnel di Gaza e di una speranza infranta - Il rapimento nel kibbutz Be’eri, i mesi di prigionia vissuti convinto che la moglie e le figlie fossero vive. Lo riporta huffingtonpost.it

Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Si legge su tg24.sky.it