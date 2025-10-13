Israele e Egitto attorno al viaggio di Trump un lungo giorno che può dare il là a un nuovo Medio Oriente

Ci sono giornate lunghe e destinate a non finire alla mezzanotte e potenzialmente il 13 ottobre 2025 è una di queste. Il viaggio mediorientale di Donald Trump, tra Israele e Egitto, è stato l’occasione propizia per segnare il perimetro di un campo da gioco rinnovato e complesso in Medio Oriente. Dal discorso alla Knesset alla firma dell’ accordo per la pace a Gaza a Sharm-el-Sheikh senza i belligeranti (Israele e Hamas) del conflitto oggi sospeso The Donald ha indubbiamente dettato il ritmo. E ora un risultato è chiaro: attorno al cessate il fuoco di Gaza ci sono i margini per rinnovati paradigmi politici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

