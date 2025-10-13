Israele attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente | A Gaza la guerra è finita il cessate il fuoco reggerà

Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Israele-Gaza, delegazione Hamas attesa al Cairo. Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

Netanyahu: "La mia è una missione storica e spirituale" | Attesa per l'offensiva, Israele intensifica raid su Gaza

Attesa per lo scambio dei prigionieri tra Israele e Hamas, previsto per lunedì, previsto per l'accordo per il cessate il fuoco. Entrati i primi camion d'aiuti. Domani Trump arriva in Israele per poi recarsi a Sharm El Sheikh per la firma dell'accordo

Camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia da alcuni valichi (fonte al Jazeera), mentre bulldozer sono al lavoro per la rimozione delle macerie. Intanto, in Israele, cresce l'attesa per il ritorno degli ostaggi

Gaza, notizie in diretta sull'accordo di pace Israele - Hamas | Attesa per la liberazione degli ostaggi. Trump: «La guerra è finita» - 194 israeliani e rapiti 250, è arrivata la reazione di Israele che, da allora, ha decimato i vertici e le strutture di Hamas nella ...

Israele, la notte della liberazione degli ostaggi: "Fine dell'incubo". Ritorsione di Hamas con milizie e clan 'fiancheggiatori' dell'Idf - Sono 28 i rapiti deceduti, Hamas non è in grado di localizzare i corpi di nove vittime.