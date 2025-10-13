Israele attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente | A Gaza la guerra è finita il cessate il fuoco reggerà

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele attesa per la liberazione degli ostaggi trump vola in medioriente a gaza la guerra 232 finita il cessate il fuoco regger224

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

In questa notizia si parla di: israele - attesa

Israele-Gaza, delegazione Hamas attesa al Cairo. Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

Netanyahu: "La mia è una missione storica e spirituale" | Attesa per l'offensiva, Israele intensifica raid su Gaza

Netanyahu: "La mia è una missione storica e spirituale" | Attesa per l'offensiva, Israele intensifica i raid su Gaza

israele attesa liberazione ostaggiGaza, notizie in diretta sull'accordo di pace Israele - Hamas | Attesa per la liberazione degli ostaggi. Trump: «La guerra è finita» - 194 israeliani e rapiti 250, è arrivata la reazione di Israele che, da allora, ha decimato i vertici e le strutture di Hamas nella ... Riporta corriere.it

israele attesa liberazione ostaggiIsraele, la notte della liberazione degli ostaggi: “Fine dell’incubo”. Ritorsione di Hamas con milizie e clan ‘fiancheggiatori’ dell’Idf -  Sono 28 i rapiti deceduti, Hamas non è in grado di localizzare i corpi di nove vittime. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Israele Attesa Liberazione Ostaggi