Israele attesa per la liberazione degli ostaggi | I mezzi della Croce Rossa giunti sul posto per la consegna | Hamas pubblica la lista dei 20 ancora vivi

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele attesa per la liberazione degli ostaggi i mezzi della croce rossa giunti sul posto per la consegna hamas pubblica la lista dei 20 ancora vivi

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | I mezzi della Croce Rossa giunti sul posto per la consegna | Hamas pubblica la lista dei 20 ancora vivi

In questa notizia si parla di: israele - attesa

Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Israele-Gaza, delegazione Hamas attesa al Cairo. Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

Netanyahu: "La mia è una missione storica e spirituale" | Attesa per l'offensiva, Israele intensifica raid su Gaza

israele attesa liberazione ostaggiIsraele, è il giorno della libertà: gli ostaggi a casa dopo 738 giorni - Le trattative per anticipare, il pressing sui miliziani, il rilascio in 3 località di Gaza. Lo riporta msn.com

israele attesa liberazione ostaggiGaza, notizie in diretta sull'accordo di pace Israele - Hamas | Attesa per la liberazione degli ostaggi. Trump: «La guerra è finita» - 194 israeliani e rapiti 250, è arrivata la reazione di Israele che, da allora, ha decimato i vertici e le strutture di Hamas nella ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Attesa Liberazione Ostaggi