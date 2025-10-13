Israele accoglie i venti ostaggi rilasciati da Hamas E Trump annuncia | Questa volta la guerra è davvero finita

Archiviata con successo la liberazione dei venti ostaggi israeliani, il presidente Donald Trump ha tenuto uno storico discorso all’interno della Knesset, ossia il parlamento di Israele. Appena entrato nell’Aula, i politici israeliani presenti hanno dato il via a una standing ovation liberatoria per ringraziare gli sforzi del tycoon, vero artefice di questa pace che mette fine a due anni di conflitto tra Hamas e Israele. “Israele ha vinto tutto ciò che si poteva ottenere con la forza delle armi. Ora è il momento di trasformare queste vittorie contro i terroristi sul campo di battaglia nel premio finale: pace e prosperità per l’intero Medio Oriente”, è uno dei punti salienti del discorso di Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele accoglie i venti ostaggi rilasciati da Hamas. E Trump annuncia: “Questa volta la guerra è davvero finita”

ITALIA-MONDO | Durante l'Angelus in piazza San Pietro, il Pontefice accoglie con favore il cessate il fuoco tra Israele e Hamas: "Dopo due anni di dolore e distruzione, torni a fiorire la speranza. L'altro non è un nemico, ma un fratello"

Israele accoglie i venti ostaggi rilasciati da Hamas. E Trump annuncia: “Questa volta la guerra è davvero finita” - E Trump dall'Air Force One annuncia: "La guerra è finita" ... Scrive lanotiziagiornale.it

Hamas rilascia i 20 ostaggi in vita. Trump in Israele: 'La cosa più importante che ho fatto' - LIVEBLOG - Gli ostaggi consegnati in due fasi, come da accordi, prima alla Croce Rossa, che a sua volta li ha trasferiti all'esercito israeliano. ansa.it scrive