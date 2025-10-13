«La guerra è finita. Lo capite?». Con queste parole, pronunciate a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha voluto rassicurare il mondo alla vigilia di una visita definita “molto speciale” in Medio Oriente. Il presidente americano, in volo verso Israele, ha espresso fiducia nella tenuta del cessate il fuoco e nell’accordo raggiunto per la liberazione degli ostaggi: «Penso che durerà. Credo che la gente sia stanca. Sono passati secoli». Nel suo viaggio, Trump incontrerà le famiglie degli israeliani rapiti durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, prima di intervenire alla Knesset, il parlamento israeliano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Israele accoglie i primi sette ostaggi rilasciati da Hamas. E Trump annuncia: “La guerra è finita”