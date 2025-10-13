Israele accoglie i primi sette ostaggi rilasciati da Hamas E Trump annuncia | La guerra è finita

Lanotiziagiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La guerra è finita. Lo capite?». Con queste parole, pronunciate a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha voluto rassicurare il mondo alla vigilia di una visita definita “molto speciale” in Medio Oriente. Il presidente americano, in volo verso Israele, ha espresso fiducia nella tenuta del cessate il fuoco e nell’accordo raggiunto per la liberazione degli ostaggi: «Penso che durerà. Credo che la gente sia stanca. Sono passati secoli». Nel suo viaggio, Trump incontrerà le famiglie degli israeliani rapiti durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, prima di intervenire alla Knesset, il parlamento israeliano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

israele accoglie i primi sette ostaggi rilasciati da hamas e trump annuncia la guerra 232 finita

© Lanotiziagiornale.it - Israele accoglie i primi sette ostaggi rilasciati da Hamas. E Trump annuncia: “La guerra è finita”

In questa notizia si parla di: israele - accoglie

Gaza, Hamas accoglie ultimatum Trump: "Pronti a negoziare per pace", Israele: "Proposta interessante" ma continua offensiva, 15 morti dall'alba

Flotilla, Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele: tra loro il consigliere Romano

Bologna accoglie Yassine Lafram: “Rapiti e umiliati in Israele, ma Gaza resta il nostro pensiero”

israele accoglie primi setteHamas libera i primi sette ostaggi israeliani - Oggi è una giornata storica per Israele, stiamo aspettando il rilascio di 48 ostaggi dopo 738 giorni ... Scrive huffingtonpost.it

israele accoglie primi setteHamas rilascia gli ostaggi, liberi i primi sette: tutta Israele davanti alla tv - Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della ... Riporta altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Accoglie Primi Sette