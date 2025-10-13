Iscrizione con riserva al concorso PNRR3 | esclusi i laureandi di Scienze della formazione primaria Pillole di Question Time
Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stato chiarito un punto cruciale riguardante i requisiti per la partecipazione ai concorsi scuola. In particolare, si è parlato della possibilità di iscrizione con riserva per chi non ha ancora completato il percorso universitario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: iscrizione - riserva
Le domande di iscrizione a Infermieristica sono meno dei posti disponibili. “E con la riforma Bernini siamo la panchina di riserva di Medicina”
Concorso docenti PNRR3: iscrizione con riserva, c’è la possibilità?
Concorso docenti 2025: iscrizione con riserva per chi frequenta i percorsi abilitanti. Pillole di Question Time
Aperte le iscrizioni con riserva alle Magistrali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele! Se sei all’ultimo anno della triennale — anche di un altro Ateneo — puoi già iscriverti con riserva alla magistrale e non perdere tempo ? Requisiti principali: Iscrizione all’ult - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti 2025: iscrizione con riserva per chi frequenta i percorsi abilitanti. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025: requisiti di accesso, prove, avvio. RISPOSTE AI QUESITI - Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70. Lo riporta orizzontescuola.it
Concorso Docenti PNRR3, nota della UIL Scuola RUA - La presentazione delle domande per il Concorso Docenti PNRR 3 è prevista dalle ore 9 del 10 ottobre 2025 alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. Da rietinvetrina.it