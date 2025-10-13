Irruzione in casa a Latina padre e figlio picchiati con un tubo | 20enne arrestato per estorsione e minacce

Un ventenne è stato arrestato a Latina per tentata estorsione, violenze e atti persecutori ai danni di un conoscente e dei suoi familiari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Irruzione in casa a Latina, padre e figlio picchiati con un tubo: 20enne arrestato per estorsione e minacce

