La minaccia all’esistenza di Israele, l’obiettivo di disarmare Hamas e distruggerne le infrastrutture e l’ipotesi, del tutto remota e impraticabile, della costruzione dello Stato di Palestina. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar in un’intervista alla Stampa, parla della tregua senza sbilanciarsi sulle fasi successive al rilascio degli ostaggi. “Siamo ancora in corso d’opera e non sarebbe saggio spingersi troppo avanti. Bisogna che gli ostaggi siano a casa, che venga completato il rilascio dei terroristi dalle carceri israeliane e che entri a pieno regime la consegna degli aiuti umanitari, già iniziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Irresponsabile parlare di Stato palestinese. Dopo il ritorno degli ostaggi, disarmare Hamas"