Gara valida per la quarta giornata del Gruppo F di qualificazioni ai Mondiali 2026. Entrambe le squadre sono alla disperata ricerca di punti per mantenere vive le speranze di accedere ai playoff. Irlanda-Armenia si giocherà martedì 14 ottobre 2025 alle ore 18 presso l’Aviva Stadium di Dublino. IRLANDA-ARMENIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria in questo girone di qualificazione. La loro campagna è iniziato con un pareggio interno contro l’Uungheria, seguito da una sconfitta contro l’Armenia e Portogallo. Solo una vittoria potrebbe rilanciare la Nazionale di Hallgrimsson e toglierli dall’ultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Irlanda-Armenia, quarta giornata Gruppo F qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla