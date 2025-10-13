Irlanda-Armenia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Nel gruppo F dominato dal Portogallo ci sono tre squadre che lottano per il secondo posto racchiuse in 3 punti, e due di queste sono l’Irlanda e l’Armenia. I Boys in Green sono il fanalino di coda del girone con appena 1 punto in 3 partite e con la necessità di vincere a tutti i costi almeno 2 delle prossime 3 gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
Evan #Ferguson ha saltato a scopo precauzionale #FiorentinaRoma ma è stato convocato dall'#Irlanda per le sfide contro #Portogallo e #Armenia. L'attaccante verrà monitorato nelle prossime ore dallo staff medico irlandese. #ASRoma - X Vai su X
Vivi l’Armenia autentica in 8 giorni: tra antiche chiese, montagne sacre, monasteri scolpiti nella roccia e accoglienza locale — tutto con accompagnatore dall’Italia. #ArmeniaEsclusiva #ViaggioInArmenia #TourConAccompagnatore - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: Irlanda-Armenia, le probabili formazioni - La nazionale irlandese e quella armena cercano entrambe una vittoria che consentirebbe loro di sperare ancora nei playoff. sportal.it scrive
Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (oggi 14 ottobre 2025) - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: oltre all'Italia che ospita Israele, le big in campo questa sera sono Inghilterra, Spagna e Portogallo. Come scrive ilsussidiario.net
Pronostico Irlanda-Armenia: succederà per la quinta volta di fila - Armenia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Lo riporta ilveggente.it