Irlanda-Armenia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Nel gruppo F dominato dal Portogallo ci sono tre squadre che lottano per il secondo posto racchiuse in 3 punti, e due di queste sono l’Irlanda e l’Armenia. I Boys in Green sono il fanalino di coda del girone con appena 1 punto in 3 partite e con la necessità di vincere a tutti i costi almeno 2 delle prossime 3 gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vivi l’Armenia autentica in 8 giorni: tra antiche chiese, montagne sacre, monasteri scolpiti nella roccia e accoglienza locale — tutto con accompagnatore dall’Italia. #ArmeniaEsclusiva #ViaggioInArmenia #TourConAccompagnatore Vai su Facebook
Pronostico Irlanda-Armenia 14 Ottobre: posta in palio altissima a Dublino - Armenia, partita cruciale per le qualificazioni mondiali in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45 all'Aviva Stadium di Dublino: gli irlandesi cercano risc ... Si legge su bottadiculo.it
Pronostico Irlanda-Armenia: succederà per la quinta volta di fila - Armenia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Scrive ilveggente.it
Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Islanda-Francia, Galles-Belgio e Irlanda del Nord-Germania - Il calendario di lunedì 13 ottobre con le partite in programma per il cammino di qualificazione ai Mondiali 2026 della UEFA. Come scrive sport.virgilio.it