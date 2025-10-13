Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d’Italia alle Regioni in Campania? «Mi assumo la responsabilità, perché secondo me e’ stato un grande ministro della cultura e soprattutto e’ stato un grande ministro della cultura per la Campania. Quindi io gli ho chiesto di essere candidato. Lui è molto contento del lavoro che sta facendo a Parigi, ma io non nascondo che l’ho tentato. Non so cosa decide, ormai deve muoversi nella decisione». A dirlo, il candidato della coalizione di centrodestra alla regione Campania, Edmondo Cirielli, durante la prima conferenza stampa di presentazione della sua candidatura, rispondendo ai giornalisti in merito alla candidatura dell’ex ministro della Cultura, attuale corrispondente della Rai da Parigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ipotesi di Sangiuliano candidato in Campania: la sinistra protesta, ma per Augias, Marrazzo e compagni andava bene