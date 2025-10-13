Ipotesi di Sangiuliano candidato in Campania | la sinistra protesta ma per Augias Marrazzo e compagni andava bene
Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d’Italia alle Regioni in Campania? «Mi assumo la responsabilità, perché secondo me e’ stato un grande ministro della cultura e soprattutto e’ stato un grande ministro della cultura per la Campania. Quindi io gli ho chiesto di essere candidato. Lui è molto contento del lavoro che sta facendo a Parigi, ma io non nascondo che l’ho tentato. Non so cosa decide, ormai deve muoversi nella decisione». A dirlo, il candidato della coalizione di centrodestra alla regione Campania, Edmondo Cirielli, durante la prima conferenza stampa di presentazione della sua candidatura, rispondendo ai giornalisti in merito alla candidatura dell’ex ministro della Cultura, attuale corrispondente della Rai da Parigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: ipotesi - sangiuliano
Caso Sangiuliano-Boccia, chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice: 5 ipotesi di reato fra cui stalking
Regionali Campania, FdI ‘blinda’ Cirielli. Ipotesi Sangiuliano capolista
Il viceministro degli Esteri raccoglie l’investitura di Giorgia Meloni e prepara 8-9 liste per la corsa alla presidenza della Regione. Dalla maggioranza filtra l’ipotesi di Gennaro Sangiuliano capolista. Sfida aperta con Roberto Fico, candidato del centrosinistra. #Il Vai su Facebook
Sangiuliano possibile candidato in Campania, Usigrai: «La Rai non è un tram» - L'Usigrai sulla possibile candidatura di Sangiuliano alle regionali in Campania: «La Rai non è un tram dove da cui si scende e si sale». Lo riporta msn.com
Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania fa arrabbiare i giornalisti Rai - Il giornalista ed ex ministro è papabile capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. Come scrive fanpage.it