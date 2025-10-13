Ipnotizza gli elettori L' ultimo delirio contro Meloni

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si tratta di attaccare e smontare il governo guidato da Giorgia Meloni tutte le armi sono valide. Partendo dalle accuse verbali arrivando agli insulti gratuiti, passando per l’utilizzo di statistiche e numeri. Questa volta, però, forse si è superato qualsiasi tipi di limite della critica anche aspra e serrata nei confronti della presidenza del Consiglio e dei suoi ministri. A Che Tempo Che Fa, il programma di approfondimento, spettacolo e non solo condotto da Fabio Fazio su La Nove, va in scena un comizio tanto chiaro quanto paradossale contro l’attuale governo di centrodestra. Il protagonista delle accuse è Gianrico Carofiglio, scrittore, ex politico italiano ed ex magistrato della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

