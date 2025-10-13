Ipertrofia prostatica benigna la tecnica Rezum eccellenza all’AORN Monaldi

Congresso sull’ipertrofia prostatica benigna. Con la tecnica Rezum l’A.O.R.N. Monaldi si conferma centro d’eccellenza urologico. Sette interventi effettuati in diretta video con le quattro più moderne procedure chirurgiche. Si è tenuto presso l’A.O.R.N. Monaldi di Napoli un evento formativo di alto profilo dedicato all’Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB), una patologia che colpisce una vasta percentuale di . 🔗 Leggi su 2anews.it

