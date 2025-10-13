Io e Ronaldo siamo fratelli In Brasile all’aeroporto nessuno mi controllò | il racconto di Ventola Poi l’appello a Vieri

“Quando si interrompe un legame di 25 anni è sempre un peccato. Quando ci incontriamo non ci salutiamo”. Nicola Ventola torna a parlare a La Gazzetta dello Sport del rapporto con Bobo Vieri. E se fin qui – nonostante si sappia ormai da tempo che l’amicizia sia finita – le parti avevano sempre affrontato vagamente l’argomento, l’ex attaccante di Inter, Bari e Atalanta tra le tante lo fa con pacatezza, ma con grande sincerità. Ventola ha ammesso la rottura totale, ma lasciando poi uno spiraglio per il futuro: “Da uomo di pace dico che il tempo curerà le ferite “. Insomma, a differenza di Cassano – che nei mesi scorsi ha usato meno diplomazia parlando di Vieri – Ventola apre le porte a un chiarimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

