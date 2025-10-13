VOLLEY SERIE B Inizia sprint in campionato per l’Invicta di Fabrizio Rolando in serie B maschile. La formazione grossetana ha vinto di forza al quinto set la prima giornata di campionato battendo in casa 3-2 il Tuscania col punteggio 25-22, 25-19, 22-25, 16-25, 15-12. Una prova di forza dei grossetani di fronte ad una formazione laziale che era accreditata come una delle migliori squadre del girone E. Avanti due set a zero l’Invicta poi ha accusato la rimonta del Tuscania, per proi vincere il braccio di ferro al quinto set che vale i primi due punti della stagione. Avvio di gara equilibrato con i due sestetti che lottano punto a punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Invicta, prova di forza dei ragazzi di Rolando