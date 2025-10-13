invicta inzia con il botto travolto il migliarino

Partenza col botto per la giovane formazione dell’ Invicta in serie C maschile che non poteva chiedere esordio migliore in campionato. I ragazzi di Enrico Ferrari, nell’anticipo della prima giornata del campionato, hanno battuto nettamente Migliarino Volley in casa per 3-0: 25-20, 25-21, 25-15. Quest’anno la formazione di Ferrari è stata ringiovanita ancora ma la squadra è partita bene, seppur contratta nei primi punti. La logica della società è chiara, produrre giovani atleti da far poi esordire in prima squadra, ovvero una cantera che già da giovane età possa confrontarsi con il livello delle prime squadre, per avere atleti pronti il prima possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

