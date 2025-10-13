Investito e ucciso dal consuocero per bloccare il matrimonio? Il caso approda in Cassazione

Sarà discusso il 18 novembre, davanti ai giudici della quinta sezione della Corte di cassazione, il ricorso presentato dalla difesa di Luigi Lalomia, 79 anni, tabaccaio di Canicattì, condannato in appello a 9 anni di reclusione per avere investito e ucciso il futuro consuocero Mario Vincenzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

