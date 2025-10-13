Investito da un’auto in Valle Caudina | muore 58enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale questa notte purtroppo mortale avvenuto a Paolisi, sulla strada Statale 7, incrocio Via Ferrari. Il ciclista 58enne nato in Marocco e residente in Airola è stato travolto dal conducente di una Fiat Panda, un 61enne residente a Montesarchio, che è rimasto illeso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che ha avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro.   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

