Investito da un’auto in Valle Caudina | muore 58enne

Tragico incidente stradale questa notte purtroppo mortale avvenuto a Paolisi, sulla strada Statale 7, incrocio Via Ferrari. Il ciclista 58enne nato in Marocco e residente in Airola è stato travolto dal conducente di una Fiat Panda, un 61enne residente a Montesarchio, che è rimasto illeso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che ha avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro.

