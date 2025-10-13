InvestiAMOsociale al via la quarta edizione del concorso che premia il terzo settore
Far crescere l'imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi ed economicamente sostenibili, favorendo il benessere del territorio e l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili. Questi i principali obiettivi del concorso InvestiAMOsociale. Un’iniziativa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: investiamosociale - quarta
