Investe un poliziotto e scappa ma è anche un pusher

Doppio “colpo” della polizia che, nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, ha arrestato un cittadino tunisino di 23 anni, ricercato per i reati di fuga e omissione di soccorso con lesioni personali stradali, in seguito a un grave episodio avvenuto in via del Pratello, oltre al possesso di sostanze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Investe un poliziotto e scappa, identificato il pirata romeno: «Nella fuga ha rubato altre due auto». Caccia all'uomo - È stato identificato l'uomo che, nella tarda serata di venerdì, a bordo di un'auto rubata a Rho (Milano) ha travolto un agente della Polizia stradale nell'area di servizio Tesina sull'autostrada A4 a ... Da leggo.it