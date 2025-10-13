Investe poliziotto col monopattino e scappa | trovato in un bar arrestato per spaccio

Bologna, 13 ottobre 2025 – Ha investito con il suo monopattino un poliziotto ed è scappato. È finito così in manette un cittadino tunisino di 23 anni, ricercato dalla Questura per reato di fuga e omissione di soccorso con lesioni personali stradali, ma arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto ieri, mentre l’incidente è successo lunedì 29 settembre, in via del Pratello. Dove un agente, che ha avuto 30 giorni di prognosi per sospetta lesione del legamento crociato, è stato travolto dal mezzo del fuggitivo, mentre si trovava all’esterno del commissariato Due Torri San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investe poliziotto col monopattino e scappa: trovato in un bar, arrestato per spaccio

In questa notizia si parla di: investe - poliziotto

Napoli, 37enne a bordo di scooter rubato scappa e investe poliziotto: arrestato

Milano, poliziotto investe e uccide un ragazzo di 25 anni sulle strisce pedonali

Milano, poliziotto fuori servizio positivo all’alcoltest investe e uccide 25enne sulle strisce pedonali: arrestato

Josef Nardone. . È online il secondo video della campagna "Cyber Hygiene", promossa dalla Polizia Postale con Marco Camisani Calzolari, esperto di comunicazione digitale e Poliziotto ad Honorem. In questo episodio si parla di "truffe in alta definizio Vai su Facebook

Travolge un poliziotto col monopattino e scappa. Individuato e arrestato - La Polizia di Stato di Bologna, domenica 11 ottobre, ha tratto in arresto un cittadino tunisino del 2002, ricercato per aver commesso, il 29 settembre scorso, i reati di fuga e omissione di soccorso c ... Segnala sassuolo2000.it

Investe un monopattino e scappa: caccia all’automobilista - Intorno alle 4, tra sabato e domenica, un automobilista ha urtato un monopattino in Spalto Marengo ed è fuggito senza ... Si legge su giornalelavoce.it