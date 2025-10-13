Invasione di campo a Cardiff | l' intruso però non è un contestatore ma un topo

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 65' della sfida tra Galles e Belgio il sorcio ha attraversato il terreno di gioco, "scortato" a bordo campo da Brennan Johnson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

invasione di campo a cardiff l intruso per242 non 232 un contestatore ma un topo

© Gazzetta.it - Invasione di campo a Cardiff: l'intruso però non è un contestatore ma... un topo

Altri contenuti sullo stesso argomento

invasione campo cardiff intrusoAl 65' della sfida tra Galles e Belgio il sorcio ha attraversato il terreno di gioco, "scortato" a bordo campo da Brennan Johnson - Al 65' della sfida tra Galles e Belgio il sorcio ha attraversato il terreno di gioco, "scortato" a bordo campo da Brennan Johnson ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Invasione Campo Cardiff Intruso