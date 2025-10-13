Invalsi competenze digitali | Italia a due velocità Bene i licei ma pesano i divari tra Nord-Sud e il background familiare
La prima indagine nazionale sul tema, analizzata da Skuola.net, conferma che la Gen Z padroneggia con successo le risorse digitali. Ma dietro il dato medio si celano profonde disuguaglianze: i risultati degli studenti sono fortemente condizionati dall'indirizzo di studi, dalla regione di residenza e dal contesto socio-economico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: invalsi - competenze
Competenze digitali, per la prima volta nelle prove Invalsi. Ricci: “Interconnesse con quelle di base. Tra i primi a dotarci di questo tipo di rilevazione”
INVALSI, restituiti alle scuole i dati delle Prove 2025: disponibili anche le Competenze Digitali
Eccellenti Risultati nelle Prove INVALSI! Gli studenti delle classi seconde e quinte di tutti gli indirizzi dell'IIS Galilei-Vetrone hanno conseguito ottimi e significativi risultati nelle recenti Prove Nazionali INVALSI. I dati analizzati evidenziano un netto migliora - facebook.com Vai su Facebook
Competenze digitali: più di 8 studenti su 10 ‘promossi’ dalle Prove Invalsi, ma il Sud è indietro anche qui - Ma non ovunque: un ragazzo del Trentino ha, in media, un vantaggio di circa 15 punti percentuali rispetto a un coetaneo del Sud ... Lo riporta msn.com
Prove Invalsi 2025, quest’anno test anche sulle competenze digitali: le novità - Le prove si svolgono in un arco temporale compreso tra marzo e maggio, con date specifiche per ogni grado scolastico. Da iodonna.it