Intestino e problemi Vaira del Sant’Orsola spiega in tv cosa sono i diverticoli e come prevenirli

Bologna, 13 ottobre 2025 - I diverticoli: una patologia dell’ intestino che può giocare brutti scherzi. Ne ha parlato il professor Dino Vaira, gastroenterologo del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, all’interno della trasmissione Rai Elisir. Cosa sono i diverticoli. I sintomi causati dai diverticoli. Come si può prevenire l’infiammazione dei diverticoli e come si diagnostica. Come curare la malattia diverticolare. Cosa sono i diverticoli. “I diverticoli – dice il dottor Vaira – sono delle piccole estroflessioni della parete dell'intestino, ovvero delle piccole protuberanze che sporgono verso l’esterno, cave all’interno, che possono accumulare del materiale intestinale e, se si infiammano, causare dei problemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
