Intesa Hamas e Israele sugli ostaggi Nodo sui palestinesi da rilasciare

Laverita.info | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il summit della pace a Sharm. I miliziani assicurano: liberiamo i rapiti. Ma si tratta sulla scarcerazione da parte di Tel Aviv degli ergastolani Barghouti e Saadat. L’Anp a Blair: «Pronti a collaborare per il futuro». 🔗 Leggi su Laverita.info

intesa hamas e israele sugli ostaggi nodo sui palestinesi da rilasciare

© Laverita.info - Intesa Hamas e Israele sugli ostaggi. Nodo sui palestinesi da rilasciare

In questa notizia si parla di: intesa - hamas

L’intesa non chiude la guerra. Perché è un errore credere che Hamas sia fuori gioco

'Israele a Hamas, se non accetta intesa annette parti di Gaza'

Hamas al Cairo sonda intesa con Israele

intesa hamas israele ostaggiOstaggi liberati, Hamas pubblica i nomi: ecco chi sono. Il rilascio inizierà alle 8 ora locale (le 7 in Italia) - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del ... Lo riporta ilmessaggero.it

intesa hamas israele ostaggiA breve il rilascio degli ostaggi. Trump: «La guerra è finita» - Il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato il documento che prevede il ritiro delle forze israeliane fino alla cosiddetta “linea gialla”, la restituzione entro 72 ore di 20 ostaggi israeliani vivi ... Secondo tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Intesa Hamas Israele Ostaggi