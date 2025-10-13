Intesa Hamas e Israele sugli ostaggi Nodo sui palestinesi da rilasciare
Oggi il summit della pace a Sharm. I miliziani assicurano: liberiamo i rapiti. Ma si tratta sulla scarcerazione da parte di Tel Aviv degli ergastolani Barghouti e Saadat. L’Anp a Blair: «Pronti a collaborare per il futuro». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: intesa - hamas
L’intesa non chiude la guerra. Perché è un errore credere che Hamas sia fuori gioco
'Israele a Hamas, se non accetta intesa annette parti di Gaza'
Hamas al Cairo sonda intesa con Israele
Nonostante l’intesa in Medio Oriente, ancora cortei pro Pal con slogan cruenti e icone dell’ex capo di Hamas. I velisti: «Non abbassare la tensione». Verdi e dem a Milano li premierebbero col massimo riconoscimento. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, ecco il testo dell'intesa Israele-Hamas su prima fase piano Trump per fine guerra - X Vai su X
Ostaggi liberati, Hamas pubblica i nomi: ecco chi sono. Il rilascio inizierà alle 8 ora locale (le 7 in Italia) - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del ... Lo riporta ilmessaggero.it
A breve il rilascio degli ostaggi. Trump: «La guerra è finita» - Il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato il documento che prevede il ritiro delle forze israeliane fino alla cosiddetta “linea gialla”, la restituzione entro 72 ore di 20 ostaggi israeliani vivi ... Secondo tio.ch